Канберра, , 08:33 — REGNUM В массивный лесной пожар общей площадью более 500 тыс. га объединились несколько очагов возгорания на юге австралийского штата Новый Южный Уэльс. Об этом 10 января сообщает издание Daily Mail.

Также сообщается, что предписания о незамедлительной эвакуации были выпущены для жителей всех расположенных вблизи районов.

Кроме этого, уточняется, что пламя массивного лесного пожара прошло через города Талбинго, Вондалга, Кунама и Батлоу, жители которых были эвакуированы накануне. При этом предписания о немедленной эвакуации были выпущены также в девяти прилегающих к месту возгорания районах в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.

Помимо этого, указывается, что в настоящее время зафиксировано 134 лесных пожара, и 54 из их числа все ещё остаются не локализованными. В регионе запрещено разводить огонь и посещать леса, а также перекрыта часть дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января жителей трех штатов Австралии — Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и Виктория — местные власти попросили покинуть зоны риска по причине экстремального уровня пожарной опасности.