Улан-Удэ, , 08:22 — REGNUM В 2019 году в Бурятии было госпитализировано десять детей с признаками отравления лекарствами от насморка. Как сообщили ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам человека в республике Юлии Жамбаловой, чаще всего фигурируют «нафтизин» и «назол».

"Из анамнеза заболевания госпитализированных детей следует, что вышеуказанные препараты применялись без назначения лечащего врача, без соблюдения рекомендуемой дозировки препарата для детей», — отметили в аппарате.

Отмечается, что ситуация с отравлениями находилась на контроле у омбудсмена. Республиканскому минздраву также поручили провести разъяснительную работу среди жителей о последствиях бесконтрольного лечения детей сосудосуживающими средствами.

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