Луганск, , 08:19 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, сообщили 10 января в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Отмечается, что был зафиксирован обстрел села Берёзовое из вооружения БМП. Последствия обстрела уточняются.

Напомним, представители республик Донбасса и Украины с 2014 года более 20 раз договаривались о всеобъемлющем прекращении огня, однако каждый раз перемирие нарушалось по вине украинских силовиков.

Прекращение огня также прописано в Минских соглашениях, заключённых в феврале 2015 года и согласованных со странами-участницами нормандской четвёрки — Россией, Германией, Францией и Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР из вооружения БМП и станковых противотанковых гранатомётов.

Читайте также: За сутки ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР — СЦКК