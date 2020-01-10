Владивосток, , 08:09 — REGNUM В 2020 году в Приморье увеличится количество рейдов в отношении водителей городских и пригородных автобусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД Приморья.

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В 2019 году несмотря на общее снижение числа нарушений (по сравнению с 2018 годом), допущенных водителями общественного транспорта, отмечается рост числа людей, погибших (два человека) и травмированных (всего 87 человек) в дорожно-транспортных происшествиях с общественным транспортом. Руководством ГИБДД принято решение увеличить количество мероприятий по проверке деятельности общественного транспорта в Приморье.

«Низкая производственная дисциплина водителей общественного пассажирского транспорта, а также несоблюдение требований правил дорожного движения, являются основными причинами ДТП», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДТП в Хабаровске, в которое попал автобус, пострадало 10 человек.