Магадан, Магаданская область, , 08:04 — REGNUM В Магадане суд вынес приговор циничному убийце четырёхлетней девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Магаданской области.

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Ранее судимый мужчина признан виновным в убийстве малолетней, совершённом с особой жестокостью в посёлке Снежный Магаданской области.

Осужденный приехал на Колыму из другого региона, в мае 2019 года заманил четырехлетнюю девочку в съёмную квартиру, где надругался над ней, а затем убил ребёнка.

«Поскольку преступление совершено в условиях неочевидности, а обвиняемый пытался уничтожить следы, расследование уголовного дела представляло особую сложность. Следствием проведена большая работа по сбору доказательственной базы, которая позволила досконально установить картину преступления, получить объективные доказательства вины Александра Скамрова», — пояснили следователи.

По приговору суда педофил получил 24 года лишения свободы, первые семь лет — в тюрьме, остальные — в колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка четырёх лет пропала 12 мая 2019 года со двора своего дома в посёлке Снежный Магаданской области. Искали её три дня и в итоге обнаружили изуродованное тело ребёнка на городской свалке.