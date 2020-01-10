Новосибирск, , 07:33 — REGNUM Новосибирская прокуратура начала свою проверку после несчастного случая в аквапарке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 8 января 2020 года в новосибирском аквапарке 16-летний подросток застрял в джакузи. Его состояние врачи оценивают как «крайней степени тяжести».

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Как выяснилось, подросток является жителем города Кемерова. В новосибирский аквапарк он приехал в сопровождении родителей.

«Оставшись на короткое время в бассейне один, несовершеннолетний стал тонуть, так как его нога застряла в металлической конструкции. Инструктор-спасатель оказал несовершеннолетнему первичную помощь на месте. После того как подросток был поднят из воды, ему были проведены реанимационные мероприятия», — уточнили в прокуратуре. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас подросток находится в тяжелом состоянии в больнице.