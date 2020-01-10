Иркутск, , 07:08 — REGNUM Жители Иркутской области в новогодние праздники, судя по статистике регионального ГУ МЧС РФ, весьма халатно отнеслись к соблюдению правил противопожарной безопасности.

Только в первую неделю января 2020 года подразделения пожарной охраны 215 раз привлекались к ликвидации пожаров и происшествий. Любопытно, что в 18 случаях из 119 выездов на пожары причиной задымления стало подгорание пищи.

Ещё в 54 случаях причиной вызова пожарных стал неустановленный источник задымления. Всего с начала 2020 года на территории Приангарья произошёл 131 пожар, погибли восемь человек, пострадали пятеро.

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