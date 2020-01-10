Братск, Иркутская область, , 06:56 — REGNUM Сначала нового 2020 года в Иркутской области произошли десятки пожаров, спасены 67 человек. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, только за прошедшие сутки, 9 января, в регионе случилось 12 возгораний. В одном случае пришлось спасать двоих человек.

Речь идёт о ЧП, случившемся в квартире пятиэтажного жилого дома в городе Братске. По данным спасателей, из-за неосторожного обращения с огнём в квартире загорелся пол.

Ещё один инцидент произошёл в Железногорск-Илимском. Там в квартире на первом этаже двухэтажного деревянного дома 10 жильцов эвакуировались самостоятельно. В квартире горели стена, потолок и личные вещи на площади в шесть квадратных метров. Из горящей квартиры был спасен пострадавший — 57-летний мужчина. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, похолодание и новогодние праздники спровоцировали всплеск нарушений пожарной безопасности в Приангарье. Ко 2 января в регионе уже произошло 44 пожара, на которых погибли четыре человека и три человека получили травмы.

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