Южно-Сахалинск, , 07:34 — REGNUM За новогодние праздники с различными травмами в травматологическую поликлинику Южно-Сахалинска обратились 619 человек.

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Самыми насыщенными на травмы оказались 2 и 6 января наступившего 2020 года — 97 и 84 сахалинца соответственно. В среднем в поликлинику обращалось по 75 человек в день.

По словам медиков, основное количество травм пациенты получили, катаясь на горках и катках. При этом пострадавших в ДТП не зафиксировано. Особенно травмоопасны катания на «ватрушках» и лыжах, пишет ИА Sakh.com.

В комментариях издания люди пишут:

«Эти ватрушки просто жесть. За час катания на горе видела как минимум троих, кто остановился в дерево. Одна вообще с ребёнком на такой скорости влетела, думали, не встанет, два мужика понеслись на помощь».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года в Костроме зарегистрировано на треть больше обращений в травматологию, чем обычно в новогодние каникулы.