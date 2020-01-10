Омск, , 06:38 — REGNUM Житель Марьяновского района Омской области осуждён за незаконную рубку лесных насаждений, совершённую в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 января в прокуратуре региона.

Установлено, что в конце мая — начале июня 2019 года мужчина с помощью бензопилы совершил незаконную рубку 28 стволов сырорастущей берёзы объёмом более 20 кубометров. Ущерб Главному управлению лесного хозяйства региона превысил 180 тысяч рублей.

Мужчина признал вину и раскаялся, частично возместил ущерб. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконную вырубку леса на 9 млн рублей пресекли в Красноярском крае.