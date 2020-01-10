Иркутск, , 06:38 — REGNUM Сразу две организации по оказанию ритуальных услуг сгорели в Иркутском районе Приангарья. Как сообщает Irk.today со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области, речь идёт о ритуальном магазине, расположенном по адресу: Култукский тракт, 1Г/1, где возгорание случилось в ночь на 10 января. Вторым пострадавшим объектом стал ритуальный зал на Смоленском кладбище (Култукский тракт, 1/6). Он горел за день до этого, 9 января.

По мнению спасателей, предварительной причиной пожаров в обоих случаях может быть поджог.

Как уже сообщило ИА REGNUM, сферу ритуальных услуг раз за разом сотрясают громкие скандалы. В Костроме чиновник незаконно продавал муниципальную землю под захоронения. В Пятигорске неизвестные разбили около 40 надгробий. А на Хованском кладбище в Москве в результате вооружённого конфликта погибли три гражданина Таджикистана, 23 человека пострадали. В Барнауле директор крематория написал заявление правоохранителям, в котором указал на факт передачи информации об умершем третьим лицам.

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