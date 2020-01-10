Южно-Сахалинск, , 06:16 — REGNUM В полицию Южно-Сахалинска обратился местный житель с заявлением о краже 95 тыс. рублей из банкомата. Расследование уголовного дело завершено — похититель найден, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД Сахалинской области.

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Потерпевший рассказал, что в конце декабря 2019 года он вносил 100 тыс. рублей через банкомат одного из банков, но они не поступили ему на счёт.

Сотрудники уголовного розыска опросили работников банка, изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили личность похитителя — им оказалась 53-летняя горожанка.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина при пополнении своего счета положил 100 тыс. рублей в купюра-приёмник, но банкомат принял в обработку 95 тыс., а оставшиеся пять тыс. возвратил обратно, посчитав купюру «помятой».

"Вместо того, чтобы нажать на кнопку отмены и забрать всю сумму обратно, гражданин взял непринятые машиной 5 тысяч рублей и ушёл из отделения. Стоявшая за ним в очереди женщина увидела, что мужчина не произвел необходимые операции по возврату денег и нажала кнопку отмены, банкомат возвратил обратно 95 тысяч рублей. Незаконно присвоив себе наличные мужчины, злоумышленница прошла до ближайшего ювелирного магазина и купила себе золотое украшение. Остальные деньги хранила дома. Женщину задержали, деньги изъяли и вернули владельцу», — пояснили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, функция возврата забытых денег стала доступна в банкоматах Сбербанка. При возврате оставленных денег в банкомат, средства будут автоматически зачисляться обратно на счёт клиента.