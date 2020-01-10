Якутск, , 05:52 — REGNUM Арбитражный суд Якутии признал страховую компанию «Стерх» банкротом и вынес решение о конкурсном производстве сроком на один год. Также назначен и конкурсный управляющий.

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По решению суда конкурсным управляющем на год назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Отчёт заслушают в суде 11 января 2021 года, пишет News.Ykt.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк в октябре 2019 года отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности у АО «Страховая компания «Стерх». В ходе проверок было выявлено множество нарушений.

Без страховок остались более 100 тыс. жителей Якутии.