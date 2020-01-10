Оттава, , 05:28 — REGNUM По запросу Ирана эксперт Совета по безопасности на транспорте Канады (TSB) примет участие в расследовании обстоятельств гибели самолёта «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщается в заявлении Совета.

«TSB получил приглашение от бюро по расследованию авиапроисшествий Исламской Республики Иран посетить место инцидента», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января МИД Ирана обратился с просьбой к властям Канады и других стран поделиться информацией о крушении украинского самолёта.

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