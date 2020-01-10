Вашингтон, , 04:59 — REGNUM По запросу Ирана Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США отправит своего эксперта для участия в расследовании гибели украинского пассажирского самолёта. Об этом сообщает РИА Новости.

Запрос на привлечение американского эксперта поступил от Организации гражданской авиации Ирана.

«NTSB выделило аккредитованного представителя для расследования катастрофы», — говорится в документе.

Сообщается, что ведущая роль в расследовании крушения рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» остаётся за Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января МИД Ирана призвал Канаду и другие страны поделиться информацией о крушении украинского самолёта, в небе над Тегераном.

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