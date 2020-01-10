Вашингтон, 10 января 2020, 04:59 — REGNUM По запросу Ирана Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США отправит своего эксперта для участия в расследовании гибели украинского пассажирского самолёта. Об этом сообщает РИА Новости.
Запрос на привлечение американского эксперта поступил от Организации гражданской авиации Ирана.
Сообщается, что ведущая роль в расследовании крушения рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» остаётся за Ираном.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 января МИД Ирана призвал Канаду и другие страны поделиться информацией о крушении украинского самолёта, в небе над Тегераном.
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