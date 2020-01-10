Петропавловск-Камчатский, , 04:45 — REGNUM На севере Камчатского края в ночь с 9 на 10 января сейсмологи зафиксировали более десяти землетрясений магнитудой от 4,4 до 6,4 балла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Камчатского филиала геофизической службы РАН.

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Подземные толчки магнитудой 6,4 ощущались в 268 км к северу от села Каменского Пенжинского района. Также эпицентр толчка магнитудой 5,9 находился в 144 км к северу села Ачайваям.

Жертв и разрушений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января 2020 года землетрясение силой 5,9 балла зарегистрировали у Северных Курил.