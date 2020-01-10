Хэфэй, Китай, , 03:57 — REGNUM Восемь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в столице восточной китайской провинции Аньхой городе Хэфэй, сообщает 9 января агентство Синьхуа.

По данным местного бюро общественной безопасности, инцидент произошел в 13:50 по местному времени близ уезда Чанфэн города Хэфэй. Грузовик столкнулся в лобовую с легковым автомобилей, унеся жизни семи человек на месте. Еще один пострадавший скончался в госпитале. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Китая мини-автобус протаранил трехколесный мотоцикл, в результате чего произошло возгорание. Трое человек были ранены.

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