Монреаль, Канада, , 03:46 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ИКАО) приняла от Ирана предварительный отчёт о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в небе столицы страны. Об этом сообщается в официальном заявлении пресс-службы ИКАО.

Из сообщения следует, что международная организация получила от Ирана «официальное уведомление и предварительный отчет о происшествии, касающиеся крушения рейса PS752 авиакомпании Ukraine International Airlines».

В ИКАО призвали воздержаться от спекуляций до окончания расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января МИД Ирана обратился с призывом к Канаде и другим странам поделиться имеющейся информацией о крушении украинского самолёта, в небе над иранской столицей.

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