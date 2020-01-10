Якутск, , 02:49 — REGNUM В столице Якутии служба скорой медицинской помощи в новогодние каникулы работала в усиленном режиме — всего было зарегистрировано более чем 5,7 тыс. выездов на вызова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба минздрава республики.

Читайте также: За новогодние праздники в Екатеринбурге 9 тысяч раз вызвали скорую

Из общего количества вызовов в Якутске — 2,3 тыс. раз вызывали скорую детям. В больницы госпитализировано 450 человек.

Основной пик пришёлся на 31 декабря и 1 января. Чрезвычайных ситуаций не случалось.

«Чаще всего люди жаловались на повышенное давление и обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Также скорую вызывали из-за травм, алкогольного опьянения», — добавили в министерстве здравоохранения Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге с 1 по 8 января зафиксировано более 9 тыс. вызовов скорой медицинской помощи. Это на 7% меньше, чем в аналогичный период 2019 года. Количество травм сократилось на 4%.