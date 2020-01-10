Тегеран, , 01:55 — REGNUM С призывом к Канаде и другим странам поделиться имеющейся информацией о крушении украинского самолёта, в небе над иранской столицей, обратился МИД страны. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

«(Иран — ИА REGNUM) просит премьер-министра Канады и любое правительство передать имеющуюся у них информацию по этому случаю комитету, расследующему происшествие в Иране», — сказал представитель МИД страны.

По его словам, приглашение помочь расследованию трагедии направлено украинским экспертам и представителям компании Boeing.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит иранской ракетой земля — воздух.

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