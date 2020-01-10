Тегеран, 10 января 2020, 01:55 — REGNUM С призывом к Канаде и другим странам поделиться имеющейся информацией о крушении украинского самолёта, в небе над иранской столицей, обратился МИД страны. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.
По его словам, приглашение помочь расследованию трагедии направлено украинским экспертам и представителям компании Boeing.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 января канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит иранской ракетой земля — воздух.
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