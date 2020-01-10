Ухта, Коми, , 01:30 — REGNUM Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, огонь потушен, сообщили 10 января в пресс-службе главного управления МЧС РФ в Коми.

«В настоящее время пожарными проводится обвалование и проливка территории», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что во время пожара произошла разгерметизация четырех емкостей. Работающая на месте лаборатория по замеру предельно допустимых концентраций превышения не выявила.

К тушению и ликвидации последствий пожара привлечено 104 человека и 19 единиц техники.

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Как сообщило ИА REGNUM, пожар на объекте компании «Лукойл-Ухтанефетпереработка» начался 9 января в 16:55 мск после взрыва. Во время ЧП пострадал один человек, еще один госпитализирован. По факту инцидента прокуратура Коми организовала проверку.

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