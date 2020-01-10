Ухта, Коми, , 00:19 — REGNUM Проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов организовала прокуратура Коми в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«Также взято на контроль проведение процессуальной проверки со стороны органа предварительного расследования», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщило ИА REGNUM, пожар на объекте компании «ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка» начался в 16:55 мск после взрыва. По предварительной информации на НПЗ раздалось два хлопка, после чего на установке гидродепарафинизации дизельного топлива произошло возгорание. Во время ЧП пострадал один человек, еще один госпитализирован.

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