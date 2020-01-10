Сыктывкар, , 00:11 — REGNUM Опасная фаза пожара на ухтинском нефтеперерабатывающем заводе пройдена. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

«На НПЗ произошло ещё три хлопка, после чего уровень пламени резко снизился. Это видно на представленных фотографиях. По информации Управления по делам ГО и ЧС г. Ухты опасная фаза пожара пройдена, проводится тушение пожара, жилым кварталам и населению Ухты угрозы нет», — заявили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара на НПЗ пострадал один человек. С ожогом лица и травмой груд его госпитализировали в местную больницу.