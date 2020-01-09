Мехико, , 23:39 — REGNUM Тело журналиста и управляющего мексиканской радиостанции La Ke Buena Фиделя Авилы Гомеса было найдено на западе Мексики. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

По данным прокуратуры, тело 46-летнего журналиста было обнаружено на границе штатов Мичоакан и Герреро в автомобиле в овраге возле шоссе. Его обнаружил военный патруль в ночь на 9 января. Об исчезновении Авилы Гомеса его родственники заявили ещё 29 ноября, пропавшим он был объявлен прокуратурой штата Мичоакан 2 декабря.

Государственная комиссия по правам человека, осудив убийство, призвала власти страны при расследовании убийства не исключать версию, связанную с профессиональной деятельностью Гомеса.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Мексики Хесус Рамирес Куэвас выразил соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что руководство страны будет продолжать работу над обеспечением свободы выражения мнений, мира и справедливости в Мексике.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении злоумышленника с ножом на журналиста Мануэля Альфаро в Мексике. Всего за 2019 год, по данным организации «Репортёры без границ», в Мексике было убито десять журналистов.

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