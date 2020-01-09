Москва, , 23:59 — REGNUM Продуктовый магазин торговой сети «Пятёрочка» на северо-востоке Москвы был временно закрыт из-за нашествия грызунов. Об этом 9 января сообщила журналистам временно исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача по Северо-Восточному административному округу столицы Ирина Тарасенко.

Магазин, расположенный на улице Бестужевых, был осмотрен специалистами ведомства. В результате осмотра торгового зала и других помещений магазина, их санитарно-гигиеническое состояние было признано неудовлетворительным.

Как пояснила Тарасенко, в помещении магазина по всему периметру здания, а также в потолке были обнаружены дыры и норы грызунов. Отверстия, проделанные грызунами, были найдены также в местах прохода коммуникаций и с наружной части здания.

В торговом зале и в подсобных помещениях были найдены погрызенные овощи и фрукты, их остатки грызуны разбросали даже за батареями центрального отопления. Везде присутствовали следы жизнедеятельности крыс.

В настоящее время магазин закрыт, предприятие опечатано. Дальнейшую судьбу торговой точки решит Бутырский районный суд, куда будут переданы все материалы дела.

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