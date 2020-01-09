Киев, , 22:43 — REGNUM Офис генерального прокурора Украины опроверг появившуюся в сети информацию о том, что один из членов экипажа разбившегося в Иране Boeing 737 якобы сообщал по телефону об обстреле воздушного судна.

«Данная информация не соответствует действительности, как показали результаты проведённых следственных действий», — говорится в сообщении, распросранённом вечером 9 декабря пресс-службой офиса.

Ранее в социальных сетях была распространена информация о том, что один из членов экипажа потерпевшего крушение украинского авиалайнера во время полёта позвонил своей матери и сообщил о том, что самолёт падает в связи с обстрелом.

Напомним, в ночь на 8 ноября самолёт Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», следовавший из Тегерана в Киев потерпел крушение вскоре после взлёта. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа — граждане Ирана, Украины, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

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