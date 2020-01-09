Багдад, , 22:34 — REGNUM О падении ракеты у авиабазы «Балад» (Эд-Дуджейль, провинция Салах-эд-Дин, Ирак) сообщает 9 января Al Sumaria.

По данным иракских сил безопасности, откуда была запущена ракета, пока не установлено. В результате атаки на базу никто не пострадал.

Напомним, на авиабазе «Балад» находятся военные так называемой антитеррористической коалиции во главе с США. Ранее «Балад» была обстреляна ракетами 4 января.

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