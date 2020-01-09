Мехико, , 22:46 — REGNUM Извержение самого активного вулкана в стране, Попокатепетля, зафиксировано в Мексике. Об этом 9 января сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Cenapred на своей странице в Twitter.

Взрыв с содержанием пепла был зафиксирован в 06:33 по местному времени. Столб пепла достиг высоты три километра с направлением на северо-восток. Уровень опасности «жёлтый», вторая фаза, не предполагающая эвакуации либо прекращения трудовой деятельности в районе действия вулкана.

Ведомство настоятельно рекомендует не приближаться к кратеру вулкана ближе, чем на 12 километров. За ходом извержения вулкана ведётся наблюдение с помощью установленных видеокамер. На снимках с камер можно увидеть вершину вулкана, покрытую продуктами извержения после взрыва.

Вулкан Попокатепетль (с языка ацтеков его название переводится как «дымящийся холм») является одной из главных достопримечательностей Мексики и символом страны. Это самый активный из вулканов на территории Мексики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «жёлтом» уровне опасности в связи с извержением вулкана Попокатепетля в Мексике.

Читайте ранее в этом сюжете: Выброс на километровую высоту. В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль