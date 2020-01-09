Киншаса, , 21:59 — REGNUM Жёсткую посадку совершил военный самолёт Южно-Африканской Республики (ЮАР) в аэропорту города Гома в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом 9 января сообщает новостной портал Actualite.

Самолет Lockheed C-130, летевший из города Бени, совершил жёсткую посадку в аэропорту города Гома. По предварительной информации, у воздушного судна перед посадкой загорелся один из двигателей. Самолёт сошёл с взлётно-посадочной полосы и получил сильные механические повреждения.

На борту самолёта находились восемь членов экипажа и 59 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. На место посадки самолёта была направлена спецтехника пожарной службы, которой удалось справиться с возгорание за несколько минут.

Для расследования обстоятельств авиапроисшествия будет создана специальная комиссия. Отмечается, что самолёт выполнял полёт, связанный с нуждами миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели более 20 человек в результате крушения самолёта над жилыми кварталами города Гома в ДР Конго.

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