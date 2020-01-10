Макушинский район, Курганская область, , 00:04 — REGNUM В Курганской области житель города Макушино убил собственную мать за беспорядок в доме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Следствием и судом установлено, что в июле 2019 года 41-летний мужчина во время ссоры из-за отсутствия уборки в доме, где он проживал, ударил свою 63-летнюю мать по голове не менее двух раз. Женщина потеряла сознание и была госпитализирована в медучреждение, где скончалась.

Причиной её смерти стала закрытая тупая черепно-мозговая травма с кровоизлияниями и отёком головного мозга.

Суд признал жестокого сына виновным по ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, с ограничением свободы на один год.