Сыктывкар, , 21:40 — REGNUM Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте локализован. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

«По состоянию на 21:00 в результате пожара произошла окончательная разгерметизация нескольких резервуаров с выливом горючих материалов, что вызвало вспышку пламени. Огонь за пределы обволования не распространился, продолжается тушение пожара. Пожар локализован, угрозы жителям города нет», — сообщили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара на НПЗ пострадал один человек. С ожогом лица и травмой груди он доставлен в реанимацию местной больницы.