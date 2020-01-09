Тегеран, , 21:22 — REGNUM Расшифровка бортовых самописцев с разбившегося под Тегераном самолёта ведётся в Иране, сообщил 9 января глава иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде, сообщает Tasnim.

По словам главы организации, за пределы Ирана они переданы не будут:

Абедзаде «Ссылки на якобы мои слова о том, что «чёрные ящики» будут отправлены за границу, были ошибкой журналиста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Абедзаде заявил, что у «чёрных ящиков» с разбившегося 8 января 2020 г. под Тегераном лайнера украинской авиакомпании повреждены корпуса, но сохранены блоки памяти.

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