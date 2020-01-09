Москва, , 21:15 — REGNUM Один человек пострадал при наезде автомобиля во вторник. 9 января, на севере Москвы. Об этом сообщается в микроблоге столичного управления ГИБДД в Twitter.

По информации ведомства, инцидент произошёл в 17:56 в районе дома №39 по Большой Академической улице.

«Водитель, управляя легковым транспортным средством, совершил наезд на пешехода, который переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший был госпитализирован, при этом подробностей о его состоянии не приводится. В настоящее время сотрудники ДПС устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.