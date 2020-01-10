Тюмень, , 00:02 — REGNUM В Тюмени сотрудники пансионата, печально известного похоронами труженицы тыла в пластиковом пакете, жалуются на отсутствие выплат за переработку. При этом, по их словам, главный бухгалтер учреждения получила премию в 200 тыс. рублей, сообщает портал 72.ru.

Социальные работники пансионата ветеранов войны и труда на ул. Минской просят областной департамент социального развития разобраться в нарушениях с выплатами премий и зарплат. Они полагают, что директор пансионата нарушил Трудовой кодекс и коллективный договор.

В своём заявлении они сообщают, что социальные работники не получили годовую премию, а также компенсацию за переработку в четвертом квартале 2019 года. При этом директор пансионата якобы выплатила четырём работникам бухгалтерии премию 600 тыс. рублей на четверых.

«Главбух получила 200 тысяч рублей премии, а расчетчик, проработавший в пансионате всего три месяца, — 100 тысяч рублей», — сообщают соцработники пансионата.

В департаменте соцразвития Тюменской области заявили изданию, что по изложенной в обращении информации проводится проверка.

Напомним, после похорон труженицы тыла в пластиковом пакете из тюменского пансионата ветеранов войны и труда был уволен директор и его заместитель. Было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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