Ухта, Коми, , 20:15 — REGNUM Ожог лица и травму груди получил пострадавший при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте.

Как пишет BNK со ссылкой на республиканский минздрав, на пожаре пострадал мужчина 1979 года рождения, он был доставлен в Ухтинскую городскую больницу, где его осмотрели специалисты. У него диагностировали ожог лица (до 5 процентов тела), травму груди. Прогноз по зрению — благоприятный. До утра 10 января пациент оставлен в реанимационном отделении больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, пожарным удалось сократить площадь возгорания с 1000 до 700 квадратных метров. Для борьбы с огнем привлечен пожарный поезд.