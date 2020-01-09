Посёлок городского типа Крестцы, Новгородская область, , 20:04 — REGNUM В детском оздоровительно-образовательном центре «Гверстянец» в Новгородской области, по данным на сегодня, 9 января, новых случаев норовирусной инфекции не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В результате принятого комплекса мер вспышка была локализована», — отметили в ведомстве.

По данным управления, с 4 по 7 января среди детей и вожатых в «Гверстянце» было зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции. Всем заболевшим был поставлен диагноз «норовирусная инфекция». Заболевание протекало в лёгкой форме, у некоторых — в средней степени тяжести.

В рамках эпидемиологического расследования в лагере был проведён отбор и лабораторные исследования проб клинического материала от заболевших, контактных лиц и персонала, а также проб из объектов окружающей среды. Специалисты не нашли возбудителей вирусных кишечных инфекций в клиническом материале от сотрудников пищеблока, а также в пробах воды, пищевых продуктов, смывах с поверхностей. Лабораторные исследования продолжаются.

Виновных лиц намерены привлечь к административной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в региональном управлении Роспотребнадзора предварительно установили, что распространение инфекции произошло контактно-бытовым путём: вирус в лагерь занесли извне. Кроме того, не было организовано первичных противоэпидемических мероприятий по первым случаям заболевания детей в лагере.

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