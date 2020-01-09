Нарьян-Мар, , 19:31 — REGNUM Штормовой ветер в Нарьян-Маре повлиял на работу местного аэропорта — отменены практически все рейсы.

Как пишет NAO24, сегодня были отменены рейсы Киров — Нарьян-Мар — Киров, Челябинск — Нарьян-Мар — Челябинск, Екатеринбург — Нарьян-Мар и Нарьян-Мар — Сыктывкар. Регулярные перелеты по данным направлениям, как и отмененные днем ранее, выполняются авиакомпанией «Руслайн» на узкофюзеляжных самолетах Bombardier CRJ-100/200.

По расписанию сегодня в Нарьян-Маре приземлились лишь «боинги» авиакомпаний Utair и Smartavia, выполнявшие свои рейсы в Москву и Архангельск.