Ухта, Коми, 9 января 2020, 19:26 — REGNUM Пожар на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе компании «Лукойл» не угрожает жителям города. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба администрации Ухты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, два взрыва прогремели на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл» в Ухте после чего последовал пожар.
Сперва пламя полыхало на площади в 200 квадратных метров, затем огонь распространился на площадь в 1000 квадратных метров.
На данный момент известно, что в результате инцидента пострадал один человек. Его госпитализировали.
С огнем борются подразделения Главного управления МЧС по республике Коми.
В администрации Ухты заверили, что огонь не распространится на городскую застройку и жителям ничего не угрожает.