Ухта, Коми, , 19:26 — REGNUM Пожар на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе компании «Лукойл» не угрожает жителям города. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба администрации Ухты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два взрыва прогремели на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл» в Ухте после чего последовал пожар.

Сперва пламя полыхало на площади в 200 квадратных метров, затем огонь распространился на площадь в 1000 квадратных метров.

На данный момент известно, что в результате инцидента пострадал один человек. Его госпитализировали.

С огнем борются подразделения Главного управления МЧС по республике Коми.

В администрации Ухты заверили, что огонь не распространится на городскую застройку и жителям ничего не угрожает.