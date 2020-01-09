Курган, , 19:24 — REGNUM В Курганской области инвалидам по зрению вручили новогодние подарки с просроченными конфетами и соком. Об этом сообщает паблик «Чёрный список/ Курган».

Красноречивая дата Vk.com/wall-90129113_372146

Пост Екатерины Байер Vk.com/wall-90129113_372146

Участник группы Екатерина Байер с целью привлечь контролирующие органы к вопиющему факту выложила несколько фотографий, где чётко видно, что срок годности «подарков» давно вышел.

«Спасибо за заботу, но все содержимое (конфеты, круассаны, сок, энергетический напиток и др.) просрочено! Хочу привлечь внимание общественности и контролирующих организаций, такие действия-издевательство над инвалидами!», — сообщает курганка.

Екатерина указала адрес организации. выдававшей бесплатные подарки — Курган, ул. М. Горького, д.110. Здесь находится областная организация Всероссийского общества слепых. Там подтвердили факт и дату проведения праздника для инвалидов по зрению Кетовского района.