Боровичи, Новгородская область, , 19:19 — REGNUM В городе Боровичи Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы подростков в возрасте 16−17 лет, которые обвиняются в совершении серии краж, а также побоях, грабежах и хулиганстве. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 января, в пресс-службе регионального управления МВД, фигурантами по делу проходят четверо подростков — все они являются жителями Боровичей.

Следствие установило, что в августе — ноябре 2018 года обвиняемые промышляли кражами продуктов питания, спиртного и табачных изделий из сетевых магазинов города. Кроме того, объектами их посягательств стало имущество в садоводческих товариществах и гаражных комплексах.

Всего установлена их причастность к 26 фактам противоправных действий, общий ущерб от которых составил более 100 тыс. рублей.

В ведомстве подчеркнули, что обвиняемые признали вину в содеянном. Уголовное дело рассмотрит Боровичский районный суд.