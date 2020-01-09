Ухта, Коми, , 19:15 — REGNUM СУ СКР по Республике Коми начал доследственную проверку по факту возгорания на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

После ликвидации возгорания будет проведен осмотр места происшествия. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте начался около 17:00 мск. Возгорание было обнаружено на установке гидродепарафинизации дизельного топлива, общая площадь пожара 1000 кв. м. Пожару присвоен третий класс опасности.