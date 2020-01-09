Венеция, Италия, , 19:03 — REGNUM Уровень воды в каналах Венеции снизился до минус 50 сантиметров в сравнении со среднем уровнем моря, передает информагентство ANSA в четверг, 9 января.

Такой уровень воды в каналах пока не приводит к каким-либо затруднениям для тех, кто движется по основным водным магистралям, однако уже возникают проблемы для движения по некоторым мелким каналам (в том числе для катеров спасательных и социальных служб).

Рекордно низкие показатели уровня воды в каналах города были зафиксированы в феврале 2008 года — минус 83 сантиметра.