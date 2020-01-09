Марсала, , 18:41 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Италии в четверг, 9 января, обнаружили на одном из пляжей в сицилийской Марсале коробку с 30 килограммами гашиша.

О безхозном предмете сообщил в полицию один из местных жителей. В коробке были обнаружены 600 упаковок гашиша по 50 граммов каждая.

Находка отказалось не единственной подобной в четверг — в этот же день сотрудники национальной полиции обнаружили в Капо д'Орландо еще 600 упаковок гашиша общим весом почти 38 килограммов.