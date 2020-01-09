Москва, , 18:36 — REGNUM Следствие будет требовать судебного штрафа для актрисы Натальи Бочкаревой, обвиняемой в незаконном хранении наркотиков. Об этом 9 января сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Преображенского суда Москвы.

«В суд поступило дело в отношении Бочкаревой Натальи Владимировны с постановлением органов предварительного следствия о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — говорится в сообщении.

Указано, что дата заседания ещё не назначена.

Судебные штрафы могут назначаться человеку, впервые совершившему преступление легкой или средней тяжести. При вынесении такого приговора обвиняемый считается несудимым.

Наталия Бочкарева была задержана 28 сентября сотрудниками ДПС. При ней были обнаружены 0,69 грамм кокаина.