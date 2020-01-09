Курган, , 18:31 — REGNUM Супружескую пару из Кургана обвиняют в создании организации по оказанию платных интимных услуг. Они также обвиняются в вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетних девочек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Курганской области.

По версии следствия, мужчина 49 лет и женщина 21 года с 2015 по 2019 гг. с целью извлечения материальной выгоды создали бордель, в том числе с девочками, не достигшими 18 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.