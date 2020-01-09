Генуя, Италия, , 18:20 — REGNUM Наказанием для группы Benetton за обрушение моста Моранди в Генуе в августе 2018 года может стать особо крупный штраф, такая возможность рассматривается правительством Италии, передает Mediaset в четверг, 9 января.

Обрушение моста стало причиной гибели 43 человек. Правоохранители органы страны считают виновными руководителей и технических специалистов нескольких частных компаний (в том числе Autostrade, входящей в группу Benetton), которые фальсифицировали данные профилактических проверок состояния виадука.

Входящая в правящую коалицию партия популистов заявила о намерении добиваться поставленной цели — разрыве концессионного контракта с Benetton, поскольку одного только штрафа, по мнению представителей «Движения 5 звезд», недостаточно.