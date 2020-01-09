Екатеринбург, , 18:27 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга подсчитывает ущерб после «погрома» в сквере за Оперным театром. Об этом сообщает «Новый день».

Вандалы разбили фонари в сквере. Всего пострадало семь светильников, установленных на метровой высоте.

В мэрии уже пообещали, что восстановят фонари за счёт бюджетных средств. Сейчас специалисты проведут оценку ущерба, после чего будут определены сроки проведения работ.

Как сообщало ИА REGNUM, сквер за Оперным театром ремонтировали два года. Сроки сдачи работ регулярно переносились — рабочие едва успели завершить всё к концу декабря 2019 года.

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