Мессина, Италия, , 18:13 — REGNUM Финансовая гвардия Италии арестовала счета и имущество одного из предпринимателей сицилийской Мессины на общую сумму в 10 млн евро, сообщили в спецслужбе в четверг, 9 января.

По данным правоохранителей, предприниматель владеет значительным количеством объектов в сфере азартных игр в южной части Мессины и был близок к получению монополии в этой сфере.

Причиной для ареста имущества стали обвинения в связях с мафиозными организациями, а также в систематическом использовании вымогательства и насилия в отношении конкурентов.