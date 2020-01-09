Казань, , 18:11 — REGNUM В период новогодних праздничных дней в результате взрывов пиротехнических изделий пострадали 13 жителей Татарии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

В числе пострадавших четверо детей: девочки в возрасте восьми и 11 лет, 14-летний и 17-летний подростки. Никто из пострадавших после оказания медицинской помощи не был госпитализирован.

Также за указанный период в республике произошло 87 пожаров, в которых погибли восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС России, до 5 января в РФ произошло более десяти пожаров, вызванных неосторожным обращением с пиротехникой и петардами. Большинство пожаров в результате неосторожного обращения с петардами пришлось на новогоднюю ночь. Большая часть происшествий была вызвана попаданием зарядов пиротехнических средств на балконы и лоджии.