Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM На проспекте Металлистов в Калининском районе Санкт-Петербурга сгорели три цельнометаллические бытовки. К ликвидации последствий пожара были привлечены 13 сотрудников ГУ МЧС России по региону, сообщили в ведомстве.

Сообщение о возгорание поступило на пульт дежурного в четверг, 9 января, в 16:43 мск. Пожар был обнаружен на проспекте Металлистов, 117. На территории строительного комплекса ЖК «Маршал» горели три цельнометаллические бытовки размерами 2×5 метров каждая. В 17:14 мск пожар был ликвидирован.

«Сведения о пострадавших уточняются», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС три единицы техники и 13 человек личного состава.